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Швейцария заявила о планах США провести особые торговые переговоры с 15 странами

Москва. 25 апреля. INTERFAX.RU - США выбрали Швейцарию и еще 14 государств для ведения торговых переговоров в привилегированном формате, заявила в пятницу швейцарский президент Карин Келлер-Зуттер.

"США определили группу из 15 стран (...) с которыми они хотят найти быстрое решение вопроса с пошлинами. Швейцария входит в группу этих государств", - приводит Associated Press (AP) ее слова.

По ее словам, с этими странами "США намечают, можно сказать, в некотором роде привилегированные переговоры и поиск решений". Но она не уточнила, о каких государствах, кроме Швейцарии, идет речь.

Она также выразила удовлетворение в связи с ее консультациями в Вашингтоне на этой неделе, в том числе с главой американского Минфина Скоттом Бессентом, заверив, что США и Швейцария хотят быстро урегулировать проблемы в торговой сфере. Между тем Келлер-Зуттер заявила, что графика переговоров пока нет.

AP напоминает, что ранее США ввели пошлины в 31% на товары из Швейцарии. Однако 9 апреля президент Соединенных Штатов Дональд Трамп сообщил, что принял решение приостановить на 90 дней реализацию решений об увеличении пошлин на импорт в отношении более 75 стран, которые запросили диалог по этому вопросу.

По информации швейцарского посольства в Вашингтоне, США с 2021 году являются главным экспортным рынком для Швейцарии. В 2023 году торговый оборот двух стран достиг $185,9 млрд.

Дональд Трамп США Швейцария
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