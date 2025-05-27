Экспорт из Швейцарии в США в апреле сократился более чем в 1,5 раза

Москва. 27 мая. INTERFAX.RU - Экспорт из Швейцарии в США резко сократился в апреле после того, как американский президент Дональд Трамп объявил о введении "взаимных" пошлин на импорт товаров из большинства стран.

По данным Федерального таможенного управления Швейцарии, поставки в США в апреле сократились на 36,1% к марту, тогда как импорт из Штатов уменьшился на 15,4%.

В рамках объявленных 2 апреля всеобъемлющих протекционистских мер Вашингтон ввел пошлины в размере 31% на товары из Швейцарии. Позднее Трамп сообщил, что принял решение приостановить действие "взаимных" тарифов на 90 дней в отношении стран, которые запросили диалог по этому вопросу.

Министр финансов США Скотт Бессент отмечал, что Швейцария - "первая в очереди" на заключение торговой сделки, тогда как министр экономики Швейцарии Ги Пармелен 27 мая выразил надежду на то, что торговые переговоры с Вашингтоном принесут результаты к началу июля.

Совокупный экспорт Швейцарии в апреле сократился на 9,2% - до 25,2 млрд франков, а импорт - на 15,6%, до 18,9 млрд франков. Положительное сальдо торгового баланса страны в прошлом месяце увеличилось до 6,3 млрд франков с 5,4 млрд франков в марте.