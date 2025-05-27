Поиск

Экспорт из Швейцарии в США в апреле сократился более чем в 1,5 раза

Москва. 27 мая. INTERFAX.RU - Экспорт из Швейцарии в США резко сократился в апреле после того, как американский президент Дональд Трамп объявил о введении "взаимных" пошлин на импорт товаров из большинства стран.

По данным Федерального таможенного управления Швейцарии, поставки в США в апреле сократились на 36,1% к марту, тогда как импорт из Штатов уменьшился на 15,4%.

В рамках объявленных 2 апреля всеобъемлющих протекционистских мер Вашингтон ввел пошлины в размере 31% на товары из Швейцарии. Позднее Трамп сообщил, что принял решение приостановить действие "взаимных" тарифов на 90 дней в отношении стран, которые запросили диалог по этому вопросу.

Министр финансов США Скотт Бессент отмечал, что Швейцария - "первая в очереди" на заключение торговой сделки, тогда как министр экономики Швейцарии Ги Пармелен 27 мая выразил надежду на то, что торговые переговоры с Вашингтоном принесут результаты к началу июля.

Совокупный экспорт Швейцарии в апреле сократился на 9,2% - до 25,2 млрд франков, а импорт - на 15,6%, до 18,9 млрд франков. Положительное сальдо торгового баланса страны в прошлом месяце увеличилось до 6,3 млрд франков с 5,4 млрд франков в марте.

Ги Пармелен Дональд Трамп США Швейцария Скотт Бессент
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Закрытие воздушного пространства РФ поставило авиакомпанию Finnair на грань выживания

Закрытие воздушного пространства РФ поставило авиакомпанию Finnair на грань выживания

Доля национальных валют в расчетах между странами СНГ достигла 90%

Доля национальных валют в расчетах между странами СНГ достигла 90%

FT сообщила о намерении Trump Media привлечь $3 млрд для покупки криптовалют

Путин напомнил, что McDonald's повел себя недобросовестно при уходе с рынка в РФ

Индекс МосБиржи упал ниже 2700 пунктов впервые с 9 апреля

Хроники событий
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине6437 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2272 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе408 материалов
Смена власти в СирииСмена власти в Сирии173 материалов
Афганистан во власти талибовАфганистан во власти талибов518 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России79 материалов
Нападение на Crocus City HallНападение на Crocus City Hall332 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости388 материалов
Конфликт Индии и ПакистанаКонфликт Индии и Пакистана75 материалов
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов210 материалов
Бюджет РФБюджет РФ46 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ54 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });