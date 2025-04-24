Поиск

12 штатов США пытаются оспорить законность повышения Трампом пошлин на импорт

Москва. 24 апреля. INTERFAX.RU - Генеральные прокуроры-демократы из 12 американских штатов подали совместный иск, оспаривающий законность повышения президентом США Дональдом Трампом пошлин для ряда стран, сообщает телеканал NBC News.

"Заявляя о своих полномочиях вводить огромные и постоянно меняющиеся пошлины на любые товары, ввозимые в США, которые он выберет, по любой причине, которую он сочтет удобной для объявления чрезвычайного положения, президент подорвал конституционный порядок и привнес хаос в американскую экономику", - говорится в заявлении.

Истцы требуют прекратить применение пошлин, введенных Трампом.

Генпрокурор штата Аризона Крис Мэйс сообщил в заявлении, анонсирующем судебный процесс: "Безумная тарифная схема Трампа не только экономически безрассудна - она незаконна".

По мнению генерального прокурора Нью-Йорка Летиции Джеймс, пошлины приведут к росту инфляции, безработице и экономическому ущербу.

В начале апреля Трамп объявил о намерении повысить пошлины на товары из ряда стран.

Однако 9 апреля президент США сообщил, что принял решение приостановить на 90 дней реализацию решений об увеличении пошлин на импорт в отношении более 75 стран, которые запросили диалог по этому вопросу. Предполагается, что в этот период данные страны будут платить пошлины в минимальном размере - 10%.

США Дональд Трамп
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Трамп считает, что его встреча с Путиным может пройти после визита в Саудовскую Аравию

Axios сообщил о возможной встрече Путина и Уиткоффа в пятницу

Axios сообщил о возможной встрече Путина и Уиткоффа в пятницу

Что произошло за день: среда, 23 апреля

Уровень диппредставительства Афганистана в РФ будет повышен до посла

Трамп уверен, что отказ Зеленского прекратить боевые действия приведет к потере Украины

Трамп уверен, что отказ Зеленского прекратить боевые действия приведет к потере Украины

Цены на золото упали почти на 4%, биткойн подрос на заявлениях Трампа

Рубио заявил, что США стали лучше понимать российскую позицию по Украине

WP объяснила отказ Рубио от переговоров по Украине в Лондоне

WP объяснила отказ Рубио от переговоров по Украине в Лондоне

Власти Афганистана назначат дипломата на уровне посла в России

Вэнс предложил остановить конфликт на Украине на нынешней линии соприкосновения

Вэнс предложил остановить конфликт на Украине на нынешней линии соприкосновения
Хроники событий
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине6250 материалов
80-летие Победы в Великой Отечественной войне80-летие Победы в Великой Отечественной войне90 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ50 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России77 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2246 материалов
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау89 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе398 материалов
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов199 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости382 материалов
Ипотека в РоссииИпотека в России64 материалов
Смена власти в СирииСмена власти в Сирии171 материалов
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние228 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });