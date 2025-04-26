Поиск

Ватикан нарушил протокол на похоронах папы римского Франциска из-за президента Украины

Москва. 26 апреля. INTERFAX.RU - Ватикан нарушил протокол на похоронах папы римского Франциска, посадив президента Украины Владимира Зеленского в первом ряду вместе с главами США и Франции Дональдом Трампом и Эммануэлем Макроном, пишет The Telegraph.

Согласно протоколу, лидеры стран, присутствовавшие на похоронах, должны были сидеть в алфавитном порядке названий их государств на французском языке - традиционном языке дипломатии на момент составления протоколов.

Если бы для Зеленского не сделали исключение, он мог бы сидеть в третьем ряду или даже дальше. В отношении других мировых лидеров это правило выполнялось неукоснительно, отмечает издание.

Ранее руководитель службы гражданской обороны Италии Фабио Чичилиано сообщил, что почтить память папы римского Франциска примерно 400 тыс. человек.

Основная часть церемонии похорон прошла в Ватикане. Затем гроб с телом понтифика доставили по улицам Рима к церкви Санта-Мария-Маджоре. Там тело Франциска предали земле.

Папа римский умер 21 апреля в возрасте 88 лет.

Папа римский Ватикан Владимир Зеленский
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Около 400 тыс. человек простились с папой римским Франциском

Взрыв в иранском порту унес жизни четырех человек

Белый дом назвал продуктивной беседу Трампа и Зеленского в Ватикане

Более 250 тысяч человек пришли на похороны папы римского Франциска

Более 250 тысяч человек пришли на похороны папы римского Франциска

Не менее 500 человек пострадали при взрыве в порту иранского Бендер-Аббаса

Военная операция на Украине

Герасимов заявил о создании зоны безопасности в Сумской области

США отсрочили на два месяца санкции против сербской NIS

Баканов проведет в Бразилии переговоры с главами космических агентств стран БРИКС

Трамп на четыре года, а трампизм? Мнение экспертов

Трамп на четыре года, а трампизм? Мнение экспертов

Что случилось этой ночью: суббота, 26 апреля

Хроники событий
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине6271 материалов
80-летие Победы в Великой Отечественной войне80-летие Победы в Великой Отечественной войне108 материалов
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов201 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2247 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ54 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России78 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе399 материалов
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау89 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости382 материалов
Ипотека в РоссииИпотека в России64 материалов
Смена власти в СирииСмена власти в Сирии171 материалов
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние228 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });