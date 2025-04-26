Ватикан нарушил протокол на похоронах папы римского Франциска из-за президента Украины

Москва. 26 апреля. INTERFAX.RU - Ватикан нарушил протокол на похоронах папы римского Франциска, посадив президента Украины Владимира Зеленского в первом ряду вместе с главами США и Франции Дональдом Трампом и Эммануэлем Макроном, пишет The Telegraph.

Согласно протоколу, лидеры стран, присутствовавшие на похоронах, должны были сидеть в алфавитном порядке названий их государств на французском языке - традиционном языке дипломатии на момент составления протоколов.

Если бы для Зеленского не сделали исключение, он мог бы сидеть в третьем ряду или даже дальше. В отношении других мировых лидеров это правило выполнялось неукоснительно, отмечает издание.

Ранее руководитель службы гражданской обороны Италии Фабио Чичилиано сообщил, что почтить память папы римского Франциска примерно 400 тыс. человек.

Основная часть церемонии похорон прошла в Ватикане. Затем гроб с телом понтифика доставили по улицам Рима к церкви Санта-Мария-Маджоре. Там тело Франциска предали земле.

Папа римский умер 21 апреля в возрасте 88 лет.