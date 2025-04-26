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Около 400 тыс. человек простились с папой римским Франциском

Москва. 26 апреля. INTERFAX.RU - Примерно 400 тыс. человек пришли в субботу почтить память папы римского Франциска, сообщил руководитель службы гражданской обороны Италии Фабио Чичилиано.

"400 тыс. человек приняли участие в этом трогательном историческом событии. Благодаря предпринятым усилиям это день прошел в спокойной, торжественной обстановке, без происшествий", - приводят его слова итальянские СМИ.

Ранее в субботу Ватикан сообщал о более чем 250 тыс. человек, присутствовавших на похоронах.

Основная часть церемонии похорон прошла в Ватикане. Затем гроб с телом понтифика доставили по улицам Рима к церкви Санта-Мария-Маджоре. Там тело Франциска предали земле.

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В прощании с папой римским на площади Святого Петра в Ватикане приняли участие многочисленные гости, в том числе - ряд мировых лидеров. В церковь Санта-Мария-Маджоре, напротив, были приглашены лишь некоторые кардиналы и близкие друзья Франциска.

Кроме того, многие жители Рима и туристы выстроились по пути следования кортежа с гробом Франциска.

Итальянские власти, как сообщалось, ввели повышенные меры безопасности в Риме во время похорон.

Папа римский умер 21 апреля в возрасте 88 лет.


Ватикан папа римский Франциск Франциск
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