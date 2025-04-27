Поиск

Что случилось этой ночью: воскресенье, 27 апреля

Письмо с "Титаника", взрыв в иранском порту, победа ЦСКА над "Спартаком"

Москва. 27 апреля. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- Дональд Трамп назвал нелепыми территориальные претензии Украины к России, включая возврат Крыма, и подверг резкой критике The New York Times и ее сотрудника Питера Бейкера.

- Двое снегоходчиков, пропавших в Быстринском округе на Камчатке 22 апреля, найдены живыми. Мужчины самостоятельно вышли на связь, сообщили в ГУ МЧС по Камчатскому краю. В настоящее время они находятся на территории охотугодий.

- Число жертв взрыва в порту иранского города Бендер-Аббас выросло до 14 человек, более 750 получили ранения, сообщило АP. Работа порта приостановлена.

- Ватикан нарушил протокол на похоронах папы римского Франциска, посадив президента Украины Владимира Зеленского в первом ряду вместе с Дональдом Трампом и Эммануэлем Макроном, сообщило издание The Telegraph. Согласно протоколу, он должен был сидеть дальше.

- Письмо выжившего пассажира "Титаника" продали на аукционе за $400 тыс., сообщила The Guardian. Его написал путешествовавший первым классом полковник Арчибальд Грейс. Финальная цена в пять раз превысила ожидаемую.

- Футболисты ЦСКА со счетом 2:1 обыграли "Спартак" в московском дерби в рамках 26-го тура чемпионата России.

Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Машина въехала в толпу на уличном фестивале в Ванкувере

Число жертв взрыва в иранском порту превысило десять человек

Число жертв взрыва в иранском порту превысило десять человек

Письмо выжившего пассажира "Титаника" продали на аукционе за рекордные $400 тыс.

Письмо выжившего пассажира "Титаника" продали на аукционе за рекордные $400 тыс.

Около 400 тыс. человек простились с папой римским Франциском

Взрыв в иранском порту унес жизни четырех человек

Белый дом назвал продуктивной беседу Трампа и Зеленского в Ватикане

Более 250 тысяч человек пришли на похороны папы римского Франциска

Более 250 тысяч человек пришли на похороны папы римского Франциска

Не менее 500 человек пострадали при взрыве в порту иранского Бендер-Аббаса

Военная операция на Украине

Герасимов заявил о создании зоны безопасности в Сумской области

США отсрочили на два месяца санкции против сербской NIS

Хроники событий
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине6272 материалов
80-летие Победы в Великой Отечественной войне80-летие Победы в Великой Отечественной войне108 материалов
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов201 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2247 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ54 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России78 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе399 материалов
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау89 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости382 материалов
Ипотека в РоссииИпотека в России64 материалов
Смена власти в СирииСмена власти в Сирии171 материалов
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние228 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });