Что случилось этой ночью: воскресенье, 27 апреля

Письмо с "Титаника", взрыв в иранском порту, победа ЦСКА над "Спартаком"

Москва. 27 апреля. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- Дональд Трамп назвал нелепыми территориальные претензии Украины к России, включая возврат Крыма, и подверг резкой критике The New York Times и ее сотрудника Питера Бейкера.

- Двое снегоходчиков, пропавших в Быстринском округе на Камчатке 22 апреля, найдены живыми. Мужчины самостоятельно вышли на связь, сообщили в ГУ МЧС по Камчатскому краю. В настоящее время они находятся на территории охотугодий.

- Число жертв взрыва в порту иранского города Бендер-Аббас выросло до 14 человек, более 750 получили ранения, сообщило АP. Работа порта приостановлена.

- Ватикан нарушил протокол на похоронах папы римского Франциска, посадив президента Украины Владимира Зеленского в первом ряду вместе с Дональдом Трампом и Эммануэлем Макроном, сообщило издание The Telegraph. Согласно протоколу, он должен был сидеть дальше.

- Письмо выжившего пассажира "Титаника" продали на аукционе за $400 тыс., сообщила The Guardian. Его написал путешествовавший первым классом полковник Арчибальд Грейс. Финальная цена в пять раз превысила ожидаемую.

- Футболисты ЦСКА со счетом 2:1 обыграли "Спартак" в московском дерби в рамках 26-го тура чемпионата России.