Макрон пообещал усилить давление на Россию для прекращения огня на Украине

Москва. 28 апреля. INTERFAX.RU - Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил об усилении давления Запада на Россию в ближайшее время для прекращения огня на Украине.

"Мы увеличим давление на Россию", - сказал Макрон в понедельник в интервью журналу Paris-Match.

По словам французского лидера, это произойдет в "ближайшие восемь-десять дней". Он считает, что ему удалось убедить американскую сторону "в возможности эскалации угроз и, потенциально, санкций" в отношении Москвы, чтобы склонить Кремль к прекращению огня.

"Ближайшие две недели будут решающими, чтобы попытаться добиться этого прекращения огня", - сказал Макрон.

Он сообщил изданию о разговоре с президентом США Дональдом Трампом "в ночь на четверг, чтобы побудить его занять более твердую линию" в отношениях с РФ.

Говоря о встрече Трампа и президента Украины Владимира Зеленского в Ватикане 26 апреля во время похорон папы римского Франциска, Макрон сказал, что "перенести давление на Россию" удалось благодаря этой беседе. "Это было искомой целью, потому что было бы неправильно, если бы давление оказывалось только на Украину", - пояснил президент Франции.