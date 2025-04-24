Макрон считает, что Трамп должен быть недоволен Россией, а не Украиной

Президент Франции Эммануэль Макрон Фото: ЕРА/ТАСС

Москва. 24 апреля. INTERFAX.RU - Президент Франции Эммануэль Макрон в четверг заявил, что недовольство американского лидера Дональда Трампа должно касаться только действий российского руководства, а не украинского.

"Американский гнев должен быть направлен только на одного человека - президента России Путина", - приводят французские СМИ слова Макрона, который находится с визитом на Мадагаскаре.

Он отметил, что в отношении украинского урегулирования нужно задавать "только один вопрос: согласен ли президент Путин на прекращение огня без каких-либо условий".

Говоря о Крыме, Макрон сказал, что вопрос статуса полуострова "в данный момент не стоит, по крайней мере, не нам это решать".

Французский лидер заверил, что Париж продолжит отстаивать "право украинского народа жить в мире на своей территории и в рамках границ, которые признаны международным сообществом".

Накануне Трамп сказал, что заявления президента Украины Владимира Зеленского об отказе признать Крым российской территорией вредят переговорам о завершении украинского конфликта. Президент США подчеркнул, что для Украины "Крым был потерян годы назад", и сейчас это не является основной темой обсуждений.

Вместе с тем в Белом доме в среду заявили, что недовольны тем, как Зеленский реагирует на попытки Вашингтона урегулировать украинский кризис.