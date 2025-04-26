Белый дом назвал продуктивной беседу Трампа и Зеленского в Ватикане

Москва. 26 апреля. INTERFAX.RU - Беседа президента США Дональда Трампа с президентом Украины Владимиром Зеленским в Ватикане была продуктивной, заявил директор по коммуникациям Белого дома Стивен Чунг.

"Президент Трамп и президент Зеленский сегодня провели частную встречу. Дискуссии была продуктивными", - приводят его слова американские СМИ.

Ранее в субботу Трамп провел встречу с Зеленским. Западные СМИ публикуют фотографии, на которых видно, как оба сидят на стульях друг напротив друга в соборе Святого Петра в Ватикане.

На некоторых фотографиях видно, что на месте встречи находились также президент Франции Эммануэль Макрон и британский премьер Кир Стармер.

Канцелярия французского президента, как отмечается в сообщениях СМИ, назвала контакты между лидерами США, Франции, Великобритании и Украины "позитивными".

Трамп в пятницу вечером прибыл в Рим. В субботу он принял участие в Ватикане в церемонии похорон папы римского Франциска. Затем президент США вылетел из Рима на родину.