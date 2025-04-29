Поиск

Эстония закрывает пограничный переход с РФ в Нарве с 30 апреля по 3 мая

Москва. 29 апреля. INTERFAX.RU - Правительство Эстонии приняло решение закрыть пограничный переход с Россией в городе Нарва с 30 апреля до 3 мая.

"Правительство утвердило закрытие пограничного перехода в Нарве с 30 апреля до утра 3 мая для проведения учений департамента полиции и погранохраны", - сообщила пресс-служба правительства.

В миреЭстония планирует полностью обустроить границу с Россией к концу 2027 годаЧитать подробнее

Со своей стороны, пресс-служба департамента полиции и пограничной охраны уточнила, что погранпереход закроют в рамках учений Kilp. В ходе учений Силы обороны и добровольческая военизированная организация Kaitsliit с 28 апреля по 2 мая отрабатывают действия в условиях миграционного кризиса.

С 29 по 30 апреля пройдут учения Miljon Miksi, на них отработают действия по эвакуации людей.

Погранпереход в Нарве является крупнейшим из трех пропускных пешеходных переходов с Россией. В связи с закрытием Финляндией границы с РФ большинство жителей страны также переправляются в Россию через Нарву, что создает многочасовые очереди, особенно в предпраздничные и праздничные дни.

Эстония РФ Нарва
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

В Испании, Португалии и Франции практически полностью восстановили электроснабжение

Что случилось это ночью: вторник, 29 апреля

Вэнс считает, что продолжение конфликта на Украине не принесет победы Киеву

Вэнс считает, что продолжение конфликта на Украине не принесет победы Киеву

Макрон пообещал усилить давление на Россию для прекращения огня на Украине

Власти Испании готовы вводить режим ЧП в автономных сообществах из-за отключения света

Власти Испании готовы вводить режим ЧП в автономных сообществах из-за отключения света

В Европе опасаются, что Трамп может отказаться от переговоров по Украине

Рубио заявил Лаврову о необходимости немедленно завершить конфликт на Украине

Что произошло за день: понедельник, 28 апреля

Энергокомпания Франции заявила о непричастности к блэкауту в Испании и Португалии

Энергокомпания Франции заявила о непричастности к блэкауту в Испании и Португалии

Что произошло в мире науки. Вечерний дайджест

Что произошло в мире науки. Вечерний дайджест
Хроники событий
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине6279 материалов
80-летие Победы в Великой Отечественной войне80-летие Победы в Великой Отечественной войне113 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2248 материалов
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов201 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ54 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России78 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе400 материалов
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау89 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости382 материалов
Ипотека в РоссииИпотека в России64 материалов
Смена власти в СирииСмена власти в Сирии171 материалов
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние228 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });