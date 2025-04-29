Эстония закрывает пограничный переход с РФ в Нарве с 30 апреля по 3 мая

Москва. 29 апреля. INTERFAX.RU - Правительство Эстонии приняло решение закрыть пограничный переход с Россией в городе Нарва с 30 апреля до 3 мая.

"Правительство утвердило закрытие пограничного перехода в Нарве с 30 апреля до утра 3 мая для проведения учений департамента полиции и погранохраны", - сообщила пресс-служба правительства.

Со своей стороны, пресс-служба департамента полиции и пограничной охраны уточнила, что погранпереход закроют в рамках учений Kilp. В ходе учений Силы обороны и добровольческая военизированная организация Kaitsliit с 28 апреля по 2 мая отрабатывают действия в условиях миграционного кризиса.

С 29 по 30 апреля пройдут учения Miljon Miksi, на них отработают действия по эвакуации людей.

Погранпереход в Нарве является крупнейшим из трех пропускных пешеходных переходов с Россией. В связи с закрытием Финляндией границы с РФ большинство жителей страны также переправляются в Россию через Нарву, что создает многочасовые очереди, особенно в предпраздничные и праздничные дни.