В Эстонии близ границ с Россией 5 мая стартуют международные армейские учения

Москва. 2 мая. INTERFAX.RU - Генеральный штаб сил обороны Эстонии объявил в пятницу о проведении в республике - в основном на северо-востоке и юго-востоке, близ границ с Россией - крупнейших международных учений года.

"В понедельник, 5 мая, подразделения Сил обороны Эстонии и союзников соберутся на совместные международные учения Siil 2025 ("Ёж 2025"), которые продлятся до 23 мая. Основное внимание на учениях уделяется отработке выполнения ключевых задач эстонских и региональных планов обороны в сотрудничестве с союзниками, а также проверке боеготовности Сил обороны, военизированной добровольческой организации Kaitseliit и союзных подразделений", - говорится в сообщении.

В рамках учений этого года особое внимание будет уделено вводу в Эстонию дополнительных союзнических подразделений, а также приему и интеграции этих подразделений в состав эстонской дивизии с достижением немедленной боевой готовности.

Основные мероприятия Siil 2025 пройдут на полигонах, расположенных на северо-востоке и юго-востоке Эстонии, на центральном полигоне Сил обороны Эстонии, полигоне Нурсипалу и их окрестностях. В меньших масштабах вспомогательные мероприятия по обеспечению тылового района и операций эстонской дивизии осуществляются в Западной, Северной и Центральной Эстонии.

Учения Siil 2025 являются крупнейшими учениями года для Сил обороны Эстонии, в ходе которых отрабатываются планирование и проведение военных операций, а также укрепляется взаимодействие между подразделениями Эстонии и стран-союзников. В учениях примут участие действующие военнослужащие, призывники, резервисты, члены Kaitseliit, а также военнослужащие из Великобритании, Франции, Германии, Польши, Португалии, Дании, Швеции, Финляндии, Латвии, США. Канады и представители Японии, Израиля и Украины в качестве наблюдателей или инструкторов.

Всего ожидается участие более 16 000 военных.

Siil 2025 проходят в рамках учений НАТО Steadfast Deterrence 25, которые включают планирование и управление операциями по сдерживанию и обороне на стратегическом и оперативном уровнях Командования объединенных сил НАТО (JFCBS) в Брюнссуме, Нидерланды. Кроме того, Siil 2025 является подготовительным мероприятием для участия эстонской дивизии в региональных тактических учениях Северо-Восточного корпуса Griffin Lightning 25.