Эстония планирует полностью обустроить границу с Россией к концу 2027 года

Москва. 7 марта. INTERFAX.RU - Обустройство сухопутной границы между Эстонией и Россией будет завершено в ранее согласованном объеме к концу 2025 года, однако строительство отдельных участков продлится до конца 2027 года.

"Строительство восточной границы между Эстонской Республикой и Российской Федерацией в настоящее время идет по плану. (...) Сегодня мы можем подтвердить, что согласованные в этом объеме работы действительно будут завершены к концу 2025 года", - сообщила ERR руководитель проекта по строительству восточной границы департамента полиции и погранохраны Мерле Тикк.

Строительные работы ведутся как на сухопутной границе, так и на реке Нарва. На данный момент на сухопутной границе завершено строительство около 60 километров пограничной инфраструктуры. В то же время продолжаются работы еще на 26 километрах, а весной ожидается начало строительства еще 20 километров.

"Без приграничной инфраструктуры останутся только те участки, где естественные преграды, такие как реки и озера, уже служат границами и где строительство инфраструктуры нецелесообразно", - сказала Тикк.

По ее словам, обустройство сухопутной границы включает в себя несколько различных компонентов, которые различаются в зависимости от природных условий.

"Инфраструктура сухопутной границы состоит, например, из подъездных путей, патрульной дороги, заградительного ограждения, объектов, необходимых для установки оборудования видеонаблюдения и других элементов", - сказала она.

На реке Нарва первый участок границы был завершен в конце прошлого года, в ходе которого было установлено пять новых контрольных постов.

"В настоящее время ведутся строительные работы на втором пограничном участке реки Нарва, завершение которых запланировано на первую половину 2027 года, в ходе которых также будет установлено девять новых постов наблюдения", - сообщила Тикк.

Всего протяженность границы с Россией составляет 336 км, из которых сухопутная часть пролегает на протяжении 136 километров, остальная часть проходит по Чудскому озеру и реке Нарва. Общее обустройство границы рассматривается как комплексный проект, который разрабатывается под названием "Проект Восточной границы".в 2023 году.