Американские ракетные батареи Patriot из Южной Кореи временно переместят на Ближний Восток

Москва. 4 апреля. INTERFAX.RU - Южная Корея и США согласовали план временного перемещения батарей противоракетной обороны Patriot из республики на Ближний Восток, сообщает агентство "Ренхап" со ссылкой на осведомленные источники в пятницу.

Согласно им, в прошлом месяце союзники договорились о "многомесячном" частичном развертывании комплекса Patriot Advanced Capability-3.

"USFK (Вооруженные силы США в Корее - ИФ) временно разместят персонал и оборудование из Республики Корея в рамках ротационного развертывания", - цитирует агентство заявление военных.

Отмечается, что Вооруженные силы США в Южной Корее будут по-прежнему "поддерживать на Корейском полуострове боеспособные и смертоносные силы, готовые отреагировать на любую непредвиденную ситуацию".

Ранее телеканал NBC News сообщал, что министр обороны США Пит Хегсет разрешил перебросить по меньшей мере две батареи противоракетной обороны Patriot из Азии на Ближний Восток, поскольку США предпринимают военные действия против йеменских повстанцев-хуситов.