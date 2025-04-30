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Трамп рассчитывает на содействие президента Египта в борьбе с хуситами

Москва. 30 апреля. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп провел телефонный разговор с египетским президентом Абделем Фаттахом ас-Сиси и сообщил ему, что США рассчитывают на помощь Египта в борьбе с хуситами, пишет The Wall Street Journal.

"Трамп сказал египетскому лидеру, что США хотят заручиться его поддержкой в операциях против хуситов в виде военной помощи, обмена разведданными и финансирования", - сообщил изданию информированный источник.

По словам собеседника WSJ, Трамп разговаривал по телефону с президентом Египта в этом месяце и поднял также тему свободного прохода американских судов по Суэцкому каналу.

"Президент Египта ответил Трампу, что лучшим способом остановить хуситов было бы прекращение огня в секторе Газа", - информирует источник издания.

WSJ напоминает, что, помимо беспошлинного прохождения американских судов по Суэцкому каналу, Трамп также требует от Египта принять беженцев из палестинского анклава, что, по словам Сиси, угрожает национальной безопасности страны. Шаги Белого дома по сокращению иностранной помощи также ставят под угрозу финансовое благополучие Египта.

28 апреля Центральное командование США заявило, что к настоящему моменту нанесло более 800 ударов по хуситам, чьи атаки за последние полтора года привели к резкому сокращению судоходства через Суэцкий канал. В прошлом году доходы Египта от эксплуатации канала иностранными грузоперевозчиками упали почти на две трети, поскольку опасность нападения хуситов заставляет их перенаправлять грузы на другие маршруты.

Хроника 17 декабря 2023 года – 30 апреля 2025 годаОперация США и союзников против хуситов
Дональд Трамп США Суэцкий канал Газа Египет Абдель Фаттах ас-Сиси
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