CENTCOM сообщил о круглосуточных авиаударах по военным объектам хуситов

Москва. 24 апреля. INTERFAX.RU - Палубная авиация двух американских авианосцев наносит непрерывные удары по военным целям йеменских хуситов в режиме 24/7, сообщило Центральное командование США (CENTCOM).

По данным Военно-морского института Соединенных Штатов, в настоящее время авианосец USS Harry Truman несет боевое дежурство в Красном море, а авианосец USS Carl Vinson - в Аденском заливе. Из этих районов осуществляется массированные авианалеты на объекты хуситов.

Кроме того, в воздушной операции задействованы стратегические бомбардировщики B-2A Spirit. Шесть таких самолетов размещены на базе на британском острове Диего-Гарсия в Индийском океане. Как сообщал телеканал Fox News, они применяют корректируемые противобункерные авиационные бомбы GBU-57 (Massive Ordnance Penetrator - MOP), которые являются одним из самых мощных неядерных боеприпасов в арсенале ВВС США.

Массированные бомбардировки военных целей хуситов начались 15 марта после приказа президента США Дональда Трампа о начале широкомасштабной операции против них.