Истребитель ВМС США упал с авианосца в Красное море, один человек пострадал

Москва. 28 апреля. INTERFAX.RU - Американский истребитель F/A-18 рухнул в Красное море с палубы авианосца USS Harry S. Truman во время операции по его буксировке в ангар, сообщает в понедельник Associated Press со ссылкой на представителей ВМС США.

"Моряки, которые сидели в креслах пилотов истребителя, а также в буксировщике, успели выпрыгнуть из кабин прежде, чем самолет вместе с тягачом упали в Красное море", - пишет агентство.

В результате один моряк получил легкие травмы.

Авианосец USS Harry S. Truman принимает участие в военной кампании США против йеменских мятежников-хуситов.