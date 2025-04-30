FT сообщила о разногласиях между США и Украиной по поводу соглашения о ресурсах

Москва. 30 апреля. INTERFAX.RU - У властей США и Украины, которые готовились к скорому подписанию соглашения по ресурсам, в среду возникли серьезные разногласия, сообщает Financial Times (FT).

"США и Украина в среду натолкнулись на препятствия, в последний момент, когда они были на грани подписания рамочного соглашения по ресурсам, когда дискуссии по поводу того, что же было согласовано на ночных переговорах, вызвали сомнения в возможности довести сделку до конца", - информирует издание.

"Один источник, знакомый с точкой зрения США, в среду заявил, что переговоры не завершились успехом, потому что Украина пыталась пересмотреть условия соглашения, одобренные на выходных. Он отметил, что власти США обеспокоены этим (...) но соглашение еще можно подписать в среду, если Украина вернется к первоначальным условиям", - отмечает газета.

Однако украинская сторона высказывает иную версию событий. Так, команда главы Минфина США якобы потребовала от первого вице-премьера и министра экономики Украины Юлии Свириденко, прибывшей в Вашингтон, подписать сразу два документа: рамочное соглашение и соглашение о создании совместного фонда, чтобы управлять украинскими инвестиционными проектами. По словам трех собеседников издания, подчиненные Скотта Бессента сказали Свириденко "быть готовой подписать все документы или возвращаться домой". Однако украинская сторона утверждает, что соглашение о фонде должен ратифицировать парламент прежде, чем его можно будет подписать.

Вместе с тем, отмечает FT, рамочное соглашение по-прежнему не предусматривает явных гарантий Вашингтона Киеву в области безопасности. В то же время в проекте договора утверждается, что он является демонстрацией стремления Вашингтона обеспечить безопасность и восстановление Украины, ее интеграции в мировую экономику.

Ранее Bloomberg со ссылкой на источник сообщало, что украинская и американская стороны могут уже в среду подписать соглашение по природным ресурсам.

На прошлой неделе президент США Дональд Трамп выразил надежду, что Украина незамедлительно подпишет соглашение с Соединенными Штатами.

В начале марта США и Украина не подписали соглашение об участии американской стороны в добыче полезных ископаемых на Украине. Трамп и президент Украины Владимир Зеленский во время общения с прессой в Белом доме не сошлись во мнениях по теме украинского урегулирования. В итоге их беседа прошла на повышенных тонах. По её итогам Трамп написал в соцсетях, что Зеленский пока не готов к мирному урегулированию конфликта.