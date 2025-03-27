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В соглашении с Киевом оговорен контроль США над инвестициями в природные ресурсы

Как пишет Bloomberg со ссылкой на источники, также США хотят получить контроль над будущими инвестициями в инфраструктуру Украины

В соглашении с Киевом оговорен контроль США над инвестициями в природные ресурсы
Фото: Eric Thayer/Getty Images

Москва. 27 марта. INTERFAX.RU - США хотят получить контроль над будущими инвестициями в инфраструктуру и минерально-сырьевую отрасль Украины в рамках обновленного проекта соглашения по украинским природным ресурсам, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

"Администрация президента Дональда Трампа требует "право на первое предложение" в отношении инвестиций во все проекты, связанные с инфраструктурой и природными ресурсами, в рамках пересмотренного соглашения о партнерстве с Украиной", - пишет агентство со ссылкой на полученный им черновой вариант документа.

Bloomberg поясняет, что, в случае подписания, такое соглашение даст США огромную власть в вопросе контроля инвестиций в украинские проекты, в том числе связанные с дорогами, железными дорогами, портами, шахтами, добычей газа, нефти и других полезных ископаемых. Также соглашение позволит Вашингтону первым получить выгоду от этих инвестиций, которая будет направлена в специальный инвестиционный фонд, созданный для реконструкции страны. Фонд также будет контролироваться Вашингтоном.

В документе отмечается, что "материальные и финансовые блага", переданные США Украине с момента начала конфликта в 2022 году, считаются вкладом в этот фонд. Агентство уточняет, что это вынудит Украину заплатить за всю американскую военную и экономическую помощь до того, как Киев получит выгоду от фонда.

США передали новый проект соглашения Украине на прошлых выходных.

Источник, знакомый с ситуацией, сообщил Bloomberg, что Киев, вероятнее всего, представит свои правки к соглашению на этой неделе.

США Украина Дональд Трамп
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