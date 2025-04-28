США и Украина могут подписать на этой неделе рамочное соглашение по природным ресурсам

Москва. 28 апреля. INTERFAX.RU - Американская и украинская стороны могут на этой неделе подписать рамочное соглашение по редкоземельным металлам и другим ресурсам, пишет в понедельник издание Financial Times со ссылкой на источники.

"США и Украина приблизились к подписанию рамочного соглашения по редкоземельным металлам, которое может состояться уже на этой неделе", - говорится в сообщении.

Согласно собеседникам газеты, данный документ, который находится на финальном этапе проработки, распространяется на все минеральные ресурсы, в том числе нефть и газ.

На прошлой неделе президент США Дональд Трамп выразил надежду, что Украина незамедлительно подпишет соглашение с Вашингтоном.

В начале марта США и Украина не подписали соглашение об участии американской стороны в добыче полезных ископаемых на Украине. Трамп и президент Украины Владимир Зеленский во время общения с прессой в Белом доме не сошлись во мнениях по теме украинского урегулирования. В итоге их беседа прошла на повышенных тонах. По её итогам Трамп написал в соцсетях, что Зеленский пока не готов к мирному урегулированию конфликта.