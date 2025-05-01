В КНДР высоко оценили потенциалы моста через реку Туманная для связей с РФ

Москва. 1 мая. INTERFAX.RU - Начавшееся накануне строительство автомобильного моста через реку Туманная, соединяющего КНДР и Россию, представляет собой важный этап развития экономических и других связей двух стран, сообщило Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

"Строительство автомобильного моста на корейско-российской государственной границе (...) является знаменательным моментом, придающим новую динамику развитию дружественных отношений между двумя странами", - говорится в сообщении.

Мост позволит укрепить инфраструктуру экономического сотрудничества и создаст практические гарантии для многогранного развития и двустороннего общения, включая передвижение людей, туризм и товарооборот, пишет агентство.

ЦТАК называет строящийся мост свидетельством активных практических мер, направленных на укрепление двустороннего обмена в соответствии с Договором о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между КНДР и РФ.

Межправительственное соглашение о строительстве пограничного автомобильного моста через реку Туманная было подписано в июне 2024 года в рамках государственного визита президента России Владимира Путина в КНДР.