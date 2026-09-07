Движение по автомобильному мосту открыто на границе РФ и КНДР

Автомобиль марки "Запорожец" 1980 года выпуска, который возглавит российскую колонну транспорта, перед началом церемонии открытия моста Фото: Юрий Смитюк/ТАСС

Москва. 7 сентября. INTERFAX.RU - Открыто движение по автомобильному мосту через реку Туманная в Приморском крае на границе России и КНДР, сообщил корреспондент "Интерфакса", присутствовавший на церемонии.

Кроме того, завершено строительство пункта пропуска "Хасан" с десятью полосами движения.

Разрешение на движение по мосту дали премьер-министр РФ Михаил Мишустин вместе с председателем кабинета министров КНДР Пак Тхэ Соном.

"Рад приветствовать всех на церемонии завершения строительства современного моста через реку Туманная и запуска первого автомобильного маршрута, который еще прочнее свяжет наши дружественные страны. В рекордные сроки здесь также был построен пункт пропуска через госграницу. Он спроектирован с учетом прогнозируемого роста пассажирских перевозок, благодаря чему через него смогут проезжать до 300 автомобилей ежедневно", - сообщил Мишустин в ходе церемонии.

Он отметил, что подъездная дорога к мосту выходит на федеральную трассу "Уссури", которая является частью международного транспортного коридора "Запад-Восток", скоростное движение по нему пройдет от Санкт-Петербурга до Владивостока.

"Отношения между РФ и КНДР сегодня находятся на беспрецедентно высоком уровне всеобъемлющего стратегического партнерства. Наши государства активно взаимодействуют практически по всем направлениям, также координируют усилия в целях обеспечения региональной безопасности и стабильности", - подчеркнул премьер-министр РФ.

Как сообщалось, соглашение о возведении моста через реку Туманная было подписано в 2024 году в присутствии президента РФ Владимира Путина и лидера КНДР Ким Чен Ына. Работы стартовали весной 2025 года. Исполнителем по проектированию и строительству моста было определено ООО "ТоннельЮжСтрой" (Сочи).

Ранее между Россией и КНДР действовали только железнодорожный мост и авиасообщение. Автомобильный мост позволит увеличить грузопоток и развивать пассажирские перевозки.

Общая длина мостового перехода (с подъездными дорогами) - 4,7 км, непосредственно самого моста - 1 км. Протяженность российской стороны составляет 424 м, корейской - 581 м. Ширина моста - 7 м (две полосы движения).

В рамках подготовки к открытию нового автомобильного мостового перехода ему присвоено официальное наименование "мост Якова Новиченко" в честь офицера Красной армии и Героя Труда КНДР, который в 1946 году накрыл своим телом гранату, брошенную в лидера КНДР Ким Ир Сена.