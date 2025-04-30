В Москве выступили за пересмотр бессрочных санкций СБ ООН в отношении Пхеньяна

Москва. 30 апреля. INTERFAX.RU - Москва выступает за пересмотр санкционного режима в отношении КНДР, заявил секретарь Совбеза РФ Сергей Шойгу.

"Выступаем за пересмотр бессрочного санкционного режима Совета Безопасности ООН в отношении Северной Кореи. Международные и односторонние санкции в отношении Пхеньяна продемонстрировали свою полную несостоятельность и лишь усугубили гуманитарную ситуацию в этой стране",- сказал Шойгу в видеовыступлении, которое было представлено в среду на заседании высоких представителей государств БРИКС, курирующих вопросы безопасности, в столице Бразилии.

"Считаем контрпродуктивной мерой создание так называемой многосторонней группы мониторинга. Совет Безопасности ООН не уполномочивал эту структуру отслеживать выполнение санкционных резолюций", - отметил Шойгу.

"Рассчитываем на поддержку позиции России партнерами по БРИКС относительно этой и других опасных и политически ангажированных инициатив западников на площадке ООН", - заявил секретарь Совбеза РФ.