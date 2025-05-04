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Электроснабжение в Испании и Португалии практически полностью восстановлено после блэкаута

Москва. 4 мая. INTERFAX.RU - Электроснабжение восстановлено на 90% территории Испании, сообщает The Guardian со ссылкой на оператора Red Eléctrica de España.

Кроме того, электричество вернулось в 6,2 млн из 6,5 млн домохозяйств Португалии.

Португальский премьер Луиш Монтенегру заявил, что сбой, вероятно, произошел в Испании. В свою очередь премьер этой страны Педро Санчес сказал, что причины произошедшего пока устанавливаются, и призвал не спекулировать на этой теме, чтобы не распространять дезинформацию.

В результате сбоя в подаче электричества, который произошел 28 апреля на почти всей территории Испании и Португалии, люди застревали в остановившихся лифтах и поездах. Прекратили работу аэропорты, на улицах начался хаос из-за отключившихся светофоров. Сотни человек были вынуждены пешком выходить на улицу по тоннелям метро. Население начало скупать товары первой необходимости в магазинах, где принимали наличные. Не работала сотовая связь и интернет.

Педро Санчес сообщил, что днем около 12:30 15 гигаватт электроэнергии неожиданно "исчезли". "Такого никогда не было. Что послужило этому причиной, эксперты пока не смогли объяснить. Изучаются все версии, никакие варианты не отвергаются", - сказал он.

К вечеру 28 апреля заработали 62% испанских электроподстанций.

Португалия Испания
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