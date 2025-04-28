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Евросовет пока не видит признаков кибератаки в отключениях электричества в Испании и Португалии

Москва. 28 апреля. INTERFAX.RU - Председатель Европейского совета Антониу Кошта сообщил об отсутствии свидетельств кибератаки на электросети на данном этапе изучения причин масштабных отключений электроэнергии в Испании и Португалии.

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"На данный момент нет никаких признаков кибератаки", - написал глава Евросовета в сети X в понедельник.

По его словам, "операторы электросетей в обеих странах работают над поиском причины и восстановлением подачи электроэнергии".

При этом Кошта отметил, что находится на связи с премьер-министром Испании Педро Санчесом и премьером Португалии Луишем Монтенегру по поводу масштабной аварии на электросетях этих стран.

Обширные отключения электроснабжения произошли на значительной части территории Испании, включая столичный регион. Кроме того, сбои в подаче электроэнергии случились в Португалии и отчасти во Франции.

Евросовет Франция Испания Португалия
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