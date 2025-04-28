Власти Испании готовы вводить режим ЧП в автономных сообществах из-за отключения света

Москва. 28 апреля. INTERFAX.RU - МВД Испании возьмет под контроль ситуацию в тех автономных сообществах, которые направят центральным властям соответствующие запросы в связи со сложной ситуацией с энергоснабжением, сообщает в понедельник EFE.

По данным агентства, "в случае поступления такого запроса в соответствии с законом о гражданской защите национального уровня, в автономных сообществах, из которых поступили такие запросы, может быть введен режим ЧП национального уровня с привлечением соответствующих средств".

В частности, отмечает EFE, центральные власти взяли взяли под контроль ситуацию в автономных сообществах Мадрид, Андалусия, Эстремадура и Мурсия. Агентство подчеркивает, что власти страны прибегают к подобным мерам лишь в исключительных случаях.

От веерного отключения энергоснабжения, которое произошло ранее в понедельник, пострадала значительная часть континентальной Испании. Чрезвычайная ситуация не затронула Балеарские и Канарские острова, а также испанские автономные города в северной Африке Сеуту и Мелилью.

Значительные перепады в энергосистеме наблюдаются и в Португалии, но власти страны надеются, что ночью ситуация начнет приходить в норму.

От веерного отключения энергоснабжения, произошедшего ранее в понедельник, пострадали Испания, Португалия, а также некоторые части Франции и Бельгии. Причину произошедшего еще предстоит выяснить, однако власти утверждают, что речь не идет о кибератаке. Оператор французских энергосистем также назвал недостоверной информацию, что ситуация вышла из-под контроля из-за пожара на линии электропередачи между городами Нарбон и Перпиньян.