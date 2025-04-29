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В ЕК пообещали извлечь уроки из энергоаварии в Испании и Португалии

Москва. 29 апреля. INTERFAX.RU - Евросоюз извлечет уроки из "отключения электричества беспрецедентного размаха" в Испании и Португалии, заявила на брифинге пресс-секретарь Еврокомиссии Паула Пинью.

"Разумеется, мы извлечем из этого все необходимые уроки, и у нас есть для этого все соответствующие каналы. Конечно, мы работаем в тесном взаимодействии с управляющими национальных и европейских электросетей, и мы очень внимательно изучим причины, степень готовности и уроки, которые надо извлечь из этого инцидента", - сказала она.

По ее словам, ЕК пока не в состоянии делать выводы о том, что именно произошло в электросетях нескольких стран ЕС, - нужно дождаться оценок экспертов. Понадобится время для завершения анализа и для заключений.

Представитель ЕК согласилась с мнением журналиста о необходимости укрепления системы европейских интерконнекторов, "не связывая это специально со вчерашней ситуацией".

"Еще более интегрированный, более связанный интерконнекторами союз - это тоже элемент усиления нашей безопасности в плане снабжения электричеством, но также и газом", - отметила Пинью.

Она считает, что это "принцип, который должен применяться независимо от того, какими окажутся причины, лежащие в основе сложившейся вчера ситуации". "Этот принцип должен всегда оставаться в силе", - сказала пресс-секретарь.

Масштабные перебои в электроснабжении произошли 28 апреля на значительной части территории Испании, включая столичный регион. Сбои в подаче электроэнергии имели место также в Португалии и в некоторых районах Франции. Блэкаут привел к перебоям в работе общественного транспорта, светофоров, банкоматов, мобильной связи и интернета.

Утром 29 апреля испанский оператор Red Electrica сообщил, что на тот момент подача электроэнергии была возобновлена почти во всей Испании. О восстановлении электроснабжения для значительного большинства населения объявил и премьер-министр Португалии Луиш Монтенегру.

Франция Евросоюз Португалия Red Electrica Паула Пинью Еврокомиссия
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