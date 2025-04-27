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Американская и иранская стороны отметили прогресс по ядерной программе на переговорах в Омане

Москва. 27 апреля. INTERFAX.RU - Об определенном прогрессе, достигнутом на прошедшем в Омане третьем раунде переговоров по иранской ядерной программе между США и Ираном, заявили представители двух стран.

"Сегодняшний третий раунд переговоров в Маскате был позитивным и продуктивным", - цитирует телеканал CNN высокопоставленного представителя американской администрации.

Он отметил, что "предстоит еще многое сделать, но был достигнут дальнейший прогресс в достижении соглашения", и что стороны договорились вскоре встретиться снова, уже в Европе.

Как сообщило иранское агентство "Мехр", глава МИД Ирана Аббас Аракчи заявил по итогам встречи: "Обе стороны стремились добиться прогресса, однако одного этого стремления недостаточно, и у нас остаются серьезные разногласия", отметив, что они касаются как глобальных аспектов, так и деталей.

"Тем не менее, надеемся, что нам удастся быстро двигаться вперед", - добавил министр.

Иранскую делегацию возглавляет Аракчи, американскую - спецпосланник президента США Стив Уиткофф. Оман выступает в качестве посредника.

Переговоры проходят на фоне резких разногласий Тегерана и Вашингтона о деталях иранской ядерной программы.

Первый раунд переговоров состоялся в столице Омана Маскате 12 апреля, второй - 19 апреля. И США, и Иран охарактеризовали эти раунды как позитивные, "несмотря на прозвучавшую ранее угрозу президента США Дональда Трампа о возможности ударов США и Израиля по иранским ядерным объектам, если Тегеран не согласится на сделку", отмечает CNN.

Аббас Аракчи Иран Оман Дональд Трамп
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