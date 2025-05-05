Трамп считает решение РФ о трехдневном перемирии позитивным с учетом ситуации

Москва. 5 мая. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп заявил, что предложенное президентом РФ Владимиром Путиным трехдневное перемирие на Украине является серьезным достижением с учетом сложившихся реалий.

"Как вы знаете, президент Путин только что объявил о трехдневном перемирии, что не звучит как что-то значительное. Тем не менее, на самом деле это большое достижение, если принимать во внимание ту ситуацию, с которой мы начинали", - заявил он журналистам в Белом доме в понедельник.

Трамп вновь отметил, что и Москва, и Киев хотят урегулирования конфликта.

Ранее пресс-служба президента РФ распространила заявление, согласно которому по решению президента России Владимира Путина, "исходя из гуманитарных соображений, в дни 80-летней годовщины Победы - с нуля часов с 7 на 8 мая до нуля часов с 10 на 11 мая - российская сторона объявляет перемирие". На этот период останавливаются все боевые действия.