Трамп считает, что низкие цены на нефть могут помочь украинскому урегулированию

Москва. 5 мая. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп в понедельник заявил, что невысокие цены на нефть благоприятствуют достижению с Россией договоренностей по урегулированию конфликта на Украине.

"Я думаю, что, если говорить о России на фоне цен на нефть в настоящий момент, которые снизились, мы находимся в хорошей позиции для урегулирования", - сказал Трамп журналистам в Белом доме.

"Они хотят урегулировать. Украина хочет тоже", - полагает он.