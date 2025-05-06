Второй тур голосования за канцлера ФРГ пройдет позднее во вторник

Москва. 6 мая. INTERFAX.RU - Второй тур голосования в Бундестаге по кандидатуре Фридриха Мерца на пост канцлера Германии начнется во вторник в 15:15 местного времени (16:15 по Москве), пишет Bild.

Ранее во вторник Фридрих Мерц, лидер альянса Христианского-демократического союза и Христианско-социального союза (ХДС/ХСС) , в первом туре голосования не набрал необходимого большинства голосов. Председатель Бундестага Юлия Клёкнер прервала заседание, после чего начались межфракционные переговоры о дальнейших действиях.