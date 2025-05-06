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Лидер "АдГ" посоветовала Мерцу отказаться от участия в выборах канцлера

Москва. 6 мая. INTERFAX.RU - Фридрих Мерц после поражения в первом туре голосования по кандидатуре канцлера ФРГ должен уйти с политической сцены и открыть путь для проведения новых выборов в стране, заявила Welt сопредседатель ультраправой партии "Альтернатива для Германии" Алиса Вайдель.

"Этот человек из-за своей лжи и мошенничества - а это было крупнейшее в истории мошенничество на выборах - даже не может привлечь на свою сторону собственные ряды", - сказала она.

Вайдель считает, что правительство под руководством Мерца приведет к еще большей нестабильности ситуации в стране.

6 мая лидер альянса Христианского-демократического союза и Христианско-социального союза (ХДС/ХСС) Фридрих Мерц в первом туре голосования для избрания на пост канцлера ФРГ не набрал необходимого большинства голосов. Председатель Бундестага Юлия Клёкнер прервала заседание. О том, когда пройдет следующий тур голосования, сообщат позднее.

Альянс ХДС/ХСС под руководством Мерца одержал победу на досрочных федеральных выборах в Бундестаг в конце февраля. В начале апреля ХДС/ХСС договорились о формировании правящей коалиции с Социал-демократической партией Германии.

Альтернатива для Германии Бундестаг Фридрих Мерц АдГ ХДС/ХСС Алиса Вайдель
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