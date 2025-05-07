В госдепе США следят за развитием ситуации в индо-пакистанских отношениях

Москва. 7 мая. INTERFAX.RU - Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что внимательно следит за событиями в отношениях между Индией и Пакистаном.

"Я внимательно слежу за ситуацией в отношениях между Индией и Пакистаном", - написал он в соцсети Х.

Рубио добавил, что ранее президент США Дональд Трамп выразил надежду "на то, что все закончится, и он продолжит призывать руководство Индии и Пакистана к мирному урегулированию".

Как сообщалось, Трамп сказал журналистам, комментируя эскалацию индо-пакистанского конфликта: "Очень жаль. Мы услышали об этом только что, когда заходили в Овальный кабинет. Я думаю, что мы знали, что что-то случится. Они воевали друг с другом на протяжении долгого времени, на протяжении многих десятилетий и даже веков".

В ночь на среду индийские военные нанесли авиаудары по расположенной на территории Пакистана инфраструктуре и по контролируемым Исламабадом районам Кашмира.

В правительстве Индии заявили об ударах по "инфраструктуре террористов в Пакистане и контролируемым Пакистаном Джамму и Кашмиру, где осуществляли планирование и руководство терактами против Индии".

В индийской армии заявили, что проявили "значительную сдержанность в выборе целей и методов" ударов, подчеркнув, что ни один пакистанский военный объект не был атакован.

В то же время, как сообщило Geo TV, ссылаясь на власти Пакистана, по меньшей мере, восемь пакистанцев погибли и 35 получили ранения в результате ракетных ударов Индии.

Вооруженные силы Пакистана нанесли ответные удары. Так, министр обороны Хаваджа Асиф заявил, что пакистанские ВВС сбили не менее пяти индийских истребителей, говорится в сообщении телеканала.

Тем не менее, МИД Пакистана признал, что индийские ВВС не вторгались в пакистанское воздушное пространство.

"Военно-воздушные силы Индии, оставаясь в индийском воздушном пространстве, нарушили суверенитет Пакистана, применив оружие вне зоны досягаемости ПВО, нанося удары по гражданскому населению через границу", - говорится в заявлении, опубликованном внешнеполитическим ведомством.

Между тем в индийской армии сообщили о гибели трех мирных жителей в Кашмире в результате обстрела с пакистанской стороны границы, сообщил телеканала CNN.

По словам индийских военных, пакистанская армия "прибегла к произвольному обстрелу и артиллерийскому огню" с постов через линию контроля.

Отношения между Индией и Пакистаном обострились после того, как 22 апреля на севере Индии группа боевиков открыла огонь по людям в месте большого скопления туристов, погибли 26 человек. Индия возложила ответственность за теракт на Исламабад.