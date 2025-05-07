Трамп надеется, что кризис между Индией и Пакистаном быстро завершится

Москва. 7 мая. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп выразил надежду, что удары Пакистана и Индии не продлятся долгое время.

"Я надеюсь, что это закончится очень быстро", - сказал Трамп в Белом доме журналистам, комментируя обострение ситуации между Пакистаном и Индией.

"Очень жаль. Мы услышали об этом только что, когда заходили в Овальный кабинет. Я думаю, что мы знали, что что-то случится. Они воевали друг с другом на протяжении долгого времени, на протяжении многих десятилетий и даже веков", - добавил он.