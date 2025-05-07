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МИД РФ заявил об обеспокоенности усилением военной конфронтации между Индией и Пакистаном

Москва. 7 мая. INTERFAX.RU - Россия глубоко обеспокоена усилением военной конфронтации между Индией и Пакистаном, призывает стороны к сдержанности, заявили в МИД РФ.

"Глубоко обеспокоены усилением военной конфронтации между Индией и Пакистаном после террористической атаки у города Пахалгам. Россия решительно осуждает акты терроризма, выступает против любых его проявлений и акцентирует необходимость объединения усилий всего мирового сообщества для эффективной борьбы с этим злом", - говорится в комментарий официального представителя МИД России Марии Захаровой.

"Призываем вовлеченные стороны к сдержанности в целях недопущения дальнейшего ухудшения обстановки в регионе. Надеемся, что имеющиеся между Нью-Дели и Исламабадом разногласия будут урегулированы мирными, политико-дипломатическими средствами на двусторонней основе согласно положениям Симлского соглашения 1972 года и Лахорской декларации 1999 года", - говорится в сообщении.

Как сообщалось, в ночь на среду военные Индии нанесли авиаудары по инфраструктуре, расположенной на территории Пакистана, и по контролируемым Исламабадом районам Кашмира. После этого пакистанские военные объявили об ответном ударе по Индии.


МИД РФ Пакистан Индия Мария Захарова
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