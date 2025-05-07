МИД Пакистана вызвал временного поверенного в делах Индии

Москва. 7 мая. INTERFAX.RU - Временный поверенный в делах Индии Гитика Сривастава вызвана в среду в МИД Пакистана в связи с обменом ударами между двумя странами, сообщает издание Dawn.

"До ее сведения довели, что неприкрытый акт агрессии Индии является явным нарушением суверенитета Пакистана", - говорится в заявлении пакистанского МИД.

Согласно заявлению, удары Индии также нарушают Устав ООН и международное право, угрожают региональному миру и стабильности.

В свою очередь постпред Пакистана при ООН Асим Ифтикар проинформировал СБ ООН о действиях Индии.

Тем временем в Пакистане началось заседание Совета национальной безопасности под председательством премьера Шахбаза Шарифа. Во встрече принимают участие министры, командующие вооруженных сил и советник по нацбезопасности.

В пресс-службе пакистанских вооруженных сил заявили, что военные действовали лишь в рамках самообороны после нападения Индии. Также военные обвинили Индию в атаке на плотину Наусери, являющуюся частью гидроэлектростанции.

Как сообщалось, в ночь на среду военные Индии нанесли авиаудары по инфраструктуре, расположенной на территории Пакистана, и по контролируемым Исламабадом районам Кашмира.

ВС Пакистана нанесли ответные удары. Так, министр обороны Хаваджа Асиф заявил, что что ВВС Пакистана сбили не менее пяти индийских истребителей.

Отношения между Индией и Пакистаном обострились после того, как 22 апреля на севере Индии группа боевиков открыла огонь по людям в месте большого скопления туристов, погибли 26 человек. Индия возложила ответственность за теракт на пакистанскую сторону.