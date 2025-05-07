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Индия связывалась с РФ, КНР и США в связи с ударами по Пакистану

Москва. 7 мая. INTERFAX.RU - Советник индийского премьера по национальной безопасности Аджит Кумар Довал контактировал с Россией, Китаем, США в связи с ударами Индии по Пакистану и контролируемой им части Кашмира, сообщает The Times of India со ссылкой на неназванного представителя индийских властей.

"На связь выходили с секретарем Совета безопасности России Сергеем Шойгу, членом Политбюро ЦК КПК и главой МИД КНР Ван И и советником президента Франции Эммануэлем Бонном", - заявил он.

По его словам, также Довал разговаривал с госсекретарем США Марко Рубио, советником премьера Великобритании по делам национальной безопасности Джонатаном Пауэллом, советником по национальной безопасности Саудовской Аравии Мусаидом Аль Айбаном, советником по нацбезопасности ОАЭ шейхом Тахнуном бин Заидом Аль Нахайяном и генеральным секретарем Совета национальной безопасности Японии Масатакой Окано.

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"Советник проинформировал коллег о принятых мерах и о том, что они являлись выверенными, ограниченными, не направленными на дальнейшую эскалацию ситуации. Он подчеркнул, что Индия не намерена вести эскалацию, но хороша подготовлена, чтобы решительно ответить, если Пакистан решит усугубить ситуацию", - отметил собеседник The Times of India.

Он добавил, что Довал в предстоящие дни продолжит поддерживать контакты со своими иностранными коллегами.

Ранее в МИД РФ заявили, что Россия глубоко обеспокоена усилением военной конфронтации между Индией и Пакистаном, призывает стороны к сдержанности.

"Призываем вовлеченные стороны к сдержанности в целях недопущения дальнейшего ухудшения обстановки в регионе. Надеемся, что имеющиеся между Нью-Дели и Исламабадом разногласия будут урегулированы мирными, политико-дипломатическими средствами на двусторонней основе согласно положениям Симлского соглашения 1972 года и Лахорской декларации 1999 года", - говорится в комментарии официального представителя МИД России Марии Захаровой.

В ночь на среду военные Индии нанесли авиаудары по инфраструктуре, расположенной на территории Пакистана, и по контролируемым Исламабадом районам Кашмира.

Армия Пакистана осуществила ответные удары. Министр обороны Хаваджа Асиф заявил, что в ответ на удары Индии ВВС Пакистана сбили не менее пяти индийских истребителей.

Хроника 22 апреля – 07 мая 2025 годаКонфликт Индии и Пакистана
Индия Пакистан РФ США КНР
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