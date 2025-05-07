Пашинян заявил, что поедет в Москву на Парад Победы 9 мая

Москва. 7 мая. INTERFAX.RU - Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что поедет в Москву 9 мая.

"Да, поеду", - сказал Пашинян журналистам в среду.

Позднее в парламенте в рамках правительственного часа премьер Армении заявил, что принял приглашение президента России Владимира Путина участвовать в праздничных мероприятиях.

Отвечая на вопрос депутата, не повлияет ли визит в Москву на отношения Армении с Западом, Пашинян отметил, что Ереван ведет сбалансированную внешнюю политику.

"В эту политику отнюдь не входит то понимание, что мы строим наши отношения в одном направлении за счет других отношений. Более того, в логике этой политики нет понимания, что мы не будем иметь визитов в Россию или не будем углублять и развивать отношения с Россией. Для меня непонятны такие комментарии", - сказал премьер Армении.

Он отметил, что мероприятия в Москве "очень важные в контексте Победы во Второй мировой войне". "Но, конечно, на таких встречах обсуждаются вопросы двусторонней повестки, разные вопросы. И неправильно упускать такие возможности. Не думаю, что подобная критика или замечания (о визите в Москву - ИФ) к месту", - заявил Пашинян.

На вопрос, запланированы ли двусторонние встречи в Москве, Пашинян заявил, что мероприятия по большей части будут приурочены к празднику 9 мая. "Контакты будут. Насколько они будут формализованы, не уверен, потому что очень плотный график. И будем работать в этих условиях (плотного графика - ИФ). Но, очевидно, будут контакты", - сказал премьер.



