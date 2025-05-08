В Польши заявили, что страна не будет участвовать в миротворческих миссиях на Украине

Москва. 8 мая. INTERFAX.RU - Польша не намерена участвовать в миротворческих миссиях на Украине, заявил в четверг министр национальной обороны страны Владислав Косиняк-Камыш.

"Спекуляции о том, что солдаты польской армии могут быть отправлены в Украину, являются грубой манипуляцией, попыткой распространения дезинформации и лжи", - сказал он, которого цитируют польские СМИ.

Глава Минобороны пояснил, что речь может идти исключительно об "обеспечении официальных визитов, в основном в Киев, в которых также задействованы военнослужащие". "Это касается, например, визитов нашего военного атташе", - уточнил министр.

"Мы не участвуем и не будем участвовать в миротворческих миссиях в Украине. Правительство, президент, премьер-министр и все политические силы четко заявили об этом: Польша не будет отправлять войска в Украину", - подчеркнул Косиняк-Камыш.