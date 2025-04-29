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Стармер, Макрон, Мерц, Туск не собираются ехать в Киев на 9 мая

Москва. 29 апреля. INTERFAX.RU - Премьер Британии Кир Стармер, президент Франции Эммануэль Макрон, премьер Польши Дональд Туск не намерены посещать Киев на 9 мая, сообщает во вторник Politico.

"Украина пригласила европейских лидеров 9 мая (...) но польский премьер-министр Дональд Туск вместе этого направится в Нанси, чтобы подписать соглашение в сфере безопасности с президентом Эммануэлем Макроном, а британский премьер Кир Стармер планирует посетить оборонный саммит в Осло", - информирует издание.

"А будущий канцлер Германии Фридрих Мерц не хочет ехать без всей компании", - добавляет Politico.

Накануне пресс-служба президента РФ распространила заявление, согласно которому по решению президента России Владимира Путина, "исходя из гуманитарных соображений, в дни 80-летней годовщины Победы - с нуля часов с 7 на 8 мая до нуля часов с 10 на 11 мая - российская сторона объявляет перемирие". На этот период останавливаются все боевые действия.

"Россия считает, что украинская сторона должна последовать этому примеру", - говорилось в заявлении.

Фридрих Мерц Украина Дональд Туск Кир Стармер Эммануэль Макрон Франция Польша
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