НАТО взяло под контроль передачу Украине военной помощи через Польшу

Москва. 26 марта. INTERFAX.RU - НАТО взяло под контроль поставки американского вооружения Украине через хаб в Польше, сообщил в среду министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш.

"Здесь есть и американцы, и солдаты Федеративной Республики Германия со своими "Патриотами". Вместе с норвежцами они взяли на себя охрану воздушного пространства. Нас поддерживают другие страны, имеющие своих представителей и оказывающие такую поддержку. До сих пор это были двусторонние отношения, особенно украинско-американские, при огромной поддержке Польши, Великобритании и других стран. После решения саммита НАТО эти отношения перестали быть двусторонними, и была создана новая миссия NSAT-U", - сказал глава польского Минобороны, посещая аэропорт Жешув-Ясенка, через который проходят поставки военной помощи США Украине, его цитирует пресс-служба ведомства.

"Миссия НАТО, которая отвечает за переброску техники в Украину, т.е. материально-техническое обеспечение, отвечает за подготовку, обучение украинских солдат и приобретение оперативных навыков для послевоенного периода для украинской армии. Эти три основные задачи стоят перед новым командованием, новой операцией НАТО, операцией логистического обеспечения, подготовкой и наращиванием возможностей украинских войск", - добавил Косиняк-Камыш.

Он подчеркнул, что более 80% военных поставок Украине проходят через Польшу. "Я очень рад, что все вернулось на круги своя. После решения США (о возобновлении поставок американского вооружения на Украину - ИФ) я также получил отчет о транспортировке грузов из Америки и других стран-союзников. На сегодняшний день 45 стран передали грузы Украине. Это военная помощь и гуманитарная помощь. Мы очень благодарны за эту помощь, поскольку она также отвечает интересам Польши и польской безопасности", - отметил министр.