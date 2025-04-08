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США выводят свои войска и технику из ключевого центра помощи Украине в Польше

США выводят свои войска и технику из ключевого центра помощи Украине в Польше
Фото: Omar Marques/Getty Images

Москва. 8 апреля. INTERFAX.RU - Соединенные Штаты передислоцируют свои военные силы и технику из базы Ясёнка на юге Польши, которая с 2022 года выполняла роль ключевого логистического узла для оказания военной помощи Украине, на другие объекты в стране, сообщило Командование армии США в Европе.

"После трех лет в Ясёнке это возможность упорядочить наше присутствие и сэкономить десятки миллионов долларов", - заявил командующий сухопутными войсками США в Европе Кристофер Донахью.

Как отметило издание Politico, этот шаг предпринят на фоне растущей обеспокоенности Европы по поводу приверженности Вашингтона европейской обороне при президенте Дональде Трампе.

"Обязанности, которые ранее выполняли американские войска в Ясёнке, теперь передаются другим союзникам", - заявил во вторник министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш.

"Американские войска остаются в Польше, но будут размещены в разных местах. Миссия в Ясёнке теперь в основном выполняется норвежскими, немецкими, британскими и польскими войсками, а также другими союзными войсками", - отметил он.

По данным министерства обороны Польши, до 95% западной военной помощи Украине проходит через Ясёнку.

США Польша Украина
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