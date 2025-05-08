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Трамп допустил, что попросит помощи КНР для урегулирования конфликта на Украине

Москва. 8 мая. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп допустил, что Вашингтон может попросить содействия Пекина для урегулирования украинского кризиса.

"Да, это естественный процесс - обращаться за помощью", - сказал Трамп в четверг в Белом доме на вопрос журналиста о том, могут ли США обратиться за помощью к Китаю, чтобы "сократить пропасть между украинской и российской стороной".

Лидер США добавил, что, по его мнению, США "добились значительного прогресса" в приближении мира на Украине.

"Бои идут немного менее ожесточённо, сейчас всё уже стало немного по-другому", - отметил Трамп.

Президент США повторил, что, по его мнению, Украина и Россия способны заключить мир и без вмешательства других стран, однако, заключённая с Киевом сделка по природным ресурсам стала большим шагом на пути к мирному соглашению, поэтому США "продолжат вовлекаться в этот процесс".

Дональд Трамп КНР Украина США Китай
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