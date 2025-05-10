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В госдепе считают сотрудничество России и Китая опасным для США и мира

Москва. 10 мая. INTERFAX.RU - Представитель американского госдепартамента заявил, что продолжение сотрудничества между Китаем и Россией сделает Соединенные Штаты и другие страны менее безопасными, менее защищенными и менее процветающими, сообщило южнокорейское агентство "Ренхап".

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"Как сказал президент Трамп, продолжение сотрудничества между этими двумя ядерными державами еще больше усугубит глобальную нестабильность и сделает Соединенные Штаты и другие страны менее безопасными и процветающими", - сказал не названный американский дипломат в ответ на просьбу "Ренхап" прокомментировать касающуюся Корейского полуострова часть совместного заявления России и Китая по итогам визита в Москву председателя КНР Си Цзиньпина.

В документе, в частности, говорится, что Россия и Китай призывают "соответствующие государства" отказаться от односторонних санкций и силового давления, а также от курса на милитаризацию Северо-Восточной Азии и провоцирование там конфронтации, предприняв шаги по разрядке напряженности на Корейском полуострове.

Американский чиновник также "отметил поддержку Китаем оборонной промышленности России" в ходе украинского конфликта.

Официальный представитель министерства иностранных дел Южной Кореи назвал часть российско-китайского заявления, в котором Москва и Пекин выступили "в защиту Северной Кореи", "достойным сожаления", говорится в публикации".

Китай Си Цзиньпин США Южная Корея
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