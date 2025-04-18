Китай отрицает передачу вооружений сторонам украинского конфликта

Москва. 18 апреля. INTERFAX.RU - Китай никогда не поставлял оружие ни одной из сторон конфликта на Украине и продолжает выступать за продвижение перемирия и переговоров, заявил представитель МИД КНР Линь Цзянь. Об этом пишет Global Times.

"Китай никогда не поставлял летальное оружие ни одной из сторон, вовлеченных в конфликт, и мы жестко контролируем экспорт товаров двойного назначения", - сказал он, комментируя заявление украинской стороны о том, что Китай поставляет оружие и порох России.

Линь Цзянь напомнил, что позиция Пекина по украинскому конфликту не изменилась, и власти страны все еще выступают за прекращение огня и содействие переговорам.