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В Ватикане начался конклав

Москва. 7 мая. INTERFAX.RU - Кардиналы, участвующие в Ватикане в выборах папы римского, приступили в среду вечером к выполнению этой задачи.

Согласно данным итальянского телевидения, кардиналов, согласно традиции, закрыли в Сикстинской капелле. Теперь 133 кардинала начинают процесс голосования. В течение конклава у них не будет связи с внешним миром, а посторонние не будут знать, что происходит в капелле.

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Ранее кардиналы прибыли в капеллу и дают клятву хранить тайну.

Как ожидается, результаты первого голосования станут известны около 19:00 по местному времени (20:00 мск).

Верующие смогут узнать, был ли избран новый папа, благодаря дыму, который будет идти из специально установленного в Сикстинской капелле дымохода: черный дым будет идти, если нового папу пока выбрать не удалось, белый - если новый папа избран.

В среду состоится один раунд голосования. Если новый понтифик не будет выбран, голосование продолжится в четверг.

Ватикан Сикстинская капелла папа римский
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