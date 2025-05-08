Кардиналы на конклаве избрали нового папу римского

Москва. 8 мая. INTERFAX.RU - Новый глава Римско-католической церкви избран, о чем свидетельствуют белый дым из трубы на крыше Сикстинской капеллы и звон колоколов.

В эфире европейских телеканалов показали, как верующие, собравшиеся на площади Святого Петра, радуются историческому моменту.

Конклав начался вечером 7 мая и продлился чуть более одного дня.

Ожидается, что позже в четверг новый понтифик предстанет перед верующими в Ватикане.

Папа римский Франциск скончался в возрасте 88 лет 21 апреля в 07:35 утра по местному времени (08:35 по московскому времени) в резиденции в Ватикане в Доме Святой Марты.