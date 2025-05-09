Рубио призвал Пакистан и Индию к деэскалации ситуации

Москва. 9 мая. INTERFAX.RU - Госсекретарь США Марко Рубио в ходе состоявшихся телефонных бесед с премьер-министром Пакистана Шахбазом Шарифом и министром иностранных дел Индии Субраманьямом Джайшанкаром привал стороны к деэскалации ситуации, сообщил американский госдепартамент.

В беседе с пакистанским премьером Рубио "подчеркнул необходимость немедленной деэскалации и выразил поддержку Вашингтоном прямого диалога между Индией и Пакистаном, призвал продолжать усилия по улучшению связей", говорится в сообщении.

Он повторил, что Пакистану следует "предпринять конкретные шаги для прекращения любой поддержки террористических группировок", информировал госдепартамент.

С призывом к деэскалации и прямому диалога между Индией и Пакистаном Рубио выступил в беседе с главой индийского внешнеполитического ведомства.

Рубио также выразил соболезнования в связи с терактом в Пахалгаме и "подтвердил приверженность Соединенных Штатов сотрудничеству с Индией в борьбе с терроризмом".

Как сообщил Джайшанкар, он со своей стороны заявил госсекретарю США, что Индия будет "взвешенно" реагировать на все террористические атаки, но не будет благосклонно относиться к любым попыткам Пакистана усилить военную напряженность.

"Подчеркнул целенаправленный и взвешенный ответ Индии на трансграничный терроризм. Мы будем решительно противодействовать любым попыткам эскалации", - написал Джайшанкар в соцсети X после телефонного разговора.