Поиск

Рубио призвал Пакистан и Индию к деэскалации ситуации

Москва. 9 мая. INTERFAX.RU - Госсекретарь США Марко Рубио в ходе состоявшихся телефонных бесед с премьер-министром Пакистана Шахбазом Шарифом и министром иностранных дел Индии Субраманьямом Джайшанкаром привал стороны к деэскалации ситуации, сообщил американский госдепартамент.

В беседе с пакистанским премьером Рубио "подчеркнул необходимость немедленной деэскалации и выразил поддержку Вашингтоном прямого диалога между Индией и Пакистаном, призвал продолжать усилия по улучшению связей", говорится в сообщении.

Он повторил, что Пакистану следует "предпринять конкретные шаги для прекращения любой поддержки террористических группировок", информировал госдепартамент.

С призывом к деэскалации и прямому диалога между Индией и Пакистаном Рубио выступил в беседе с главой индийского внешнеполитического ведомства.

Рубио также выразил соболезнования в связи с терактом в Пахалгаме и "подтвердил приверженность Соединенных Штатов сотрудничеству с Индией в борьбе с терроризмом".

Как сообщил Джайшанкар, он со своей стороны заявил госсекретарю США, что Индия будет "взвешенно" реагировать на все террористические атаки, но не будет благосклонно относиться к любым попыткам Пакистана усилить военную напряженность.

"Подчеркнул целенаправленный и взвешенный ответ Индии на трансграничный терроризм. Мы будем решительно противодействовать любым попыткам эскалации", - написал Джайшанкар в соцсети X после телефонного разговора.

Хроника 22 апреля – 09 мая 2025 годаКонфликт Индии и Пакистана
Марко Рубио Индия Пакистан США
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости
Конфликт Индии и Пакистана

ВМС Индии нанесли удары по территории Пакистана

ВМС Индии нанесли удары по территории Пакистана

Новый папа римский начал обращение к верующим с призыва о мире

Что произошло за день: четверг, 8 мая

Папой римским стал американский кардинал, он возьмет имя Лев XIV

Папой римским стал американский кардинал, он возьмет имя Лев XIV

Кардиналы на конклаве избрали нового папу римского

Трамп сообщил о торговом соглашении с Великобританией

Трамп сообщил о торговом соглашении с Великобританией

Контрразведка ФРГ до вердикта суда не будет называть "АдГ" экстремистской партией

Контрразведка ФРГ до вердикта суда не будет называть "АдГ" экстремистской партией

Пекин и Москва подчеркнули в заявлении, что рассматривают друг друга в качестве партнеров

Пекин и Москва подчеркнули в заявлении, что рассматривают друг друга в качестве партнеров

Си Цзиньпин считает важным укреплять политическое взаимодоверие с Россией

Эстония вводит визовый режим для грузинских дипломатов

Хроники событий
Конфликт Индии и ПакистанаКонфликт Индии и Пакистана48 материалов
80-летие Победы в Великой Отечественной войне80-летие Победы в Великой Отечественной войне153 материалов
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине6338 материалов
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов208 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2251 материалов
Бюджет РФБюджет РФ46 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости383 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе402 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ54 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России78 материалов
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау89 материалов
Ипотека в РоссииИпотека в России64 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });