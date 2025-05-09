США не намерены вмешиваться в конфликт между Индией и Пакистаном

Москва. 9 мая. INTERFAX.RU - Вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что индийско-пакистанский конфликт не касается непосредственно Соединенных Штатов и они не будут в него вмешиваться, но надеются на восстановление мира.

"Что мы можем сделать, так это попытаться побудить этих людей немного снизить напряженность, но мы не собираемся вмешиваться в разгар войны, которая, по сути, нас не касается и не имеет ничего общего со способностью Америки контролировать ее", - сказал он в интервью Fox News.

Он добавил, что "Америка не может приказать индийцам сложить оружие, мы не можем приказать пакистанцам сложить оружие".

"И поэтому мы собираемся продолжать добиваться решения этого вопроса по дипломатическим каналам", - подчеркнул Вэнс.