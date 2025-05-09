ВМС Индии нанесли удары по территории Пакистана

Индийская армейская колонна с подкреплением и припасами движется к Кашмиру, находящемуся под контролем Пакистана Фото: Yawar Nazir/Getty Images

Москва. 9 мая. INTERFAX.RU - Военно-морские силы Индии в ночь на пятницу нанесли удары по ряду целей на пакистанской территории в ответ на попытки Пакистана атаковать 15 индийских объектов, сообщает телеканал NDTV со ссылкой на источники.

"Индия в четверг пресекла попытки Пакистана нанести удары по 15 объектам в стране (...). После эскалации со стороны Пакистана военно-морские силы Индии начали ответную операцию", - говорится в сообщении.

Телеканал утверждает, что "международная граница подверглась массированному обстрелу, несколько городов Джамму и Кашмира, Пенджаба и Раджастана были обесточены после того, как были перехвачены пакистанские беспилотники и были слышны взрывы".

Целями атак со стороны Пакистана стали индийские военные базы и склады боеприпасов.

Отношения между Индией и Пакистаном обострились после того, как 22 апреля на севере Индии группа боевиков открыла огонь по людям в месте большого скопления туристов. Погибли 26 человек. Индия возложила ответственность за теракт на пакистанскую сторону.

В ночь на среду военные Индии нанесли авиаудары по инфраструктуре, расположенной на территории Пакистана, и по контролируемым Исламабадом районам Кашмира. ВС Пакистана нанесли ответные удары.