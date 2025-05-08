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ЕС призвал Индию и Пакистан воздерживаться от дальнейших атак

Москва. 8 мая. INTERFAX.RU - Евросоюз внимательно и с большой обеспокоенностью следит за растущей напряженностью в отношениях Индии и Пакистана, заявила глава дипломатии ЕС Кая Каллас.

"ЕС призывает обе стороны проявлять сдержанность, снижать напряженность и воздерживаться от дальнейших атак ради защиты жизней мирных жителей с обеих сторон. ЕС призывает обе стороны к диалогу", - говорится в заявлении Каллас от имени 27 государств-членов Европейского союза.

В документе подчеркивается "крайняя важность того, чтобы Индия и Пакистан также выполняли свои обязательства по международному праву и принимали все возможные меры для защиты жизней мирных жителей".

ЕС предлагает работать со всеми сторонами для деэскалации ситуации.

В заявлении также сказано, что государства ЕС "однозначно осуждают отвратительное террористическое нападение в Пахалгаме, в Джамму и Кашмире, совершенное 22 апреля, и убийство невинных мирных жителей".

"Терроризм никогда не может быть оправдан. Виновные в нападении должны быть привлечены к ответственности. Каждое государство обязано и имеет право на законных основаниях защищать своих граждан от актов террора", - заявляют в ЕС.

Ранее телеканал CNN сообщал, что Индия и Пакистан провели в среду крупнейший воздушный бой.


Хроника 22 апреля – 08 мая 2025 годаКонфликт Индии и Пакистана
ЕС Евросоюз Индия Пакистан
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